Domani Mons. Nosiglia incontra a Brandizzo i lavoratori della Martor

L'Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia, continua ad essere vicino ai lavoratori delle aziende della provincia che stanno vivendo situazioni di grave crisi.

Dopo aver incontrato i dipendenti della ex Embraco e quelli della Mahle, nella giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, dalle ore 16 sarà a Brandizzo per vedere i lavoratori della Martor presso la sede di via Cena 65, al fine di condividere con loro preoccupazioni, difficoltà ed eventuali possibilità di uscita da questo momento delicato.

La Chiesa di Torino continua a monitorare con preoccupazione l’evolversi della situazione del mondo del lavoro che vede sempre più colpita l’area metropolitana torinese. "È ormai sempre più urgente avviare una nuova fase di dialogo e di concreta azione che porti a costruire un futuro inclusivo, sostenibile e solidale, dove il lavoro continua ad essere la prima leva dello sviluppo", ha sottolineato Nosiglia.

Pertanto la diocesi torinese rilancia con forza la proposta di avviare un tavolo di riflessione operativa sviluppo e sul lavoro nel nostro territorio con tutti gli enti, soggetti, istituzioni e associazioni interessate a portare il proprio contributo.