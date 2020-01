“Montagna per tutti”, il terzo appuntamento sarà a Valprato Soana

12 gennaio si terrà il terzo appuntamento della Rassegna “Montagna per tutti”: Una giornata in Paradiso (ciaspolata diurna) a Valprato Soana (TO). Si partirà alle ore 9,30 dagli Impianti Sciistici di Piamprato Paese c/o lo Chalet "Rosa dei Monti”. Un’emozionante ciaspolata guidata di media difficoltà che da Piamprato sale attraverso la Valle Soana fino al Rifugio Ciavanassa. L’occasione perfetta per trascorrere una giornata sulla neve tra gli splendidi panorami del Parco Nazionale del Gran Paradiso, alla scoperta di come la flora e la fauna si preparano a convivere con la “dama bianca”. Spettacolo teatrale: ADELAIDE, LA CONTESSA DELLA NEVE. Adelaide di Susa ha unito, col suo matrimonio, i due versanti alpini del territorio sabaudo. Diventerà la “dama bianca”, la signora della neve: nelle sue mani il destino dell’intera Europa. La incontriamo attraverso i suoi collaboratori più fidati, forse un po’ troppo sopra le righe, alla scoperta di una delle più preziose figure del Medioevo alpino. Uno spettacolo ironico e leggero che vuole dare il giusto tributo alla neve, indiscussa signora di Montagna per tutti. Rientro previsto alle 15,30 per una gustosa “merenda sinoira”! Per info e prenotazioni: segreteria@turismovallidilanzo.it - 389 8379177 – 339 5315104



La Rassegna è promossa dal Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo in collaborazione con Regione Piemonte, ATL Turismo Torino e Provincia, GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Unione Montana Alpi Graie, Unione Montana di Comuni nelle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Città Metropolitana, CNA Torino, CAI sezione di Lanzo, Associazione TOME FOR WE ONLUS e CPD Consulta per le persone in difficoltà.