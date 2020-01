In via Foglizzo un viale alberato in pessime condizioni: “L’amministrazione intervenga”

”Diversi cittadini e commercianti ci hanno segnalato, e abbiamo constatato con sopralluogo, il pessimo stato in cui versa il viale alberato di via Foglizzo. Abbiamo inoltrato la segnalazione agli organi competenti, richiedendo un intervento urgente, l'incolumità dei cittadini e degli amici a quattro zampe è in serio pericolo”. E’ questa la richiesta di Paolo Biccari, presidente dell’associazione Giustizia & Sicurezza.



Il viale, d’altra parte, si presenta dissestato e pericoloso: radici esposte e in rilievo, marciapiedi spaccati. Da qui la richiesta dell’associazione: “Speriamo in un rapido intervento da parte degli organi competenti a cui abbiamo già inoltrato la segnalazione, non crediamo sia giusto che i cittadini ed i loro amici a quattro zampe corrano rischi. Rimarremo vigili sulle risposte, e siamo pronti a raccogliere le firme dei tanti cittadini e commercianti della via, in caso di mancante risposte".