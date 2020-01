Ad Almese sabato la disabilità va in scena con "Superabile"

Dopo la pausa natalizia, il teatro di Almese riapre il sipario sabato 11 gennaio alle 21 con uno spettacolo veramente speciale con il quale la compagnia Fabula Rasa celebra il ventennale del suo progetto “Teatro senza Confini”.

Presentato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, Superabile è uno spettacolo che parla di disabilità, come quella di chi è costretto in carrozzina e deve affrontare giorno per giorno la sua condizione in modi per noi inimmaginabili.

Michele Eynard, regista disegnatore dotato di lavagna magica, crea per il pubblico un mondo fatto di segni all'interno del quale gli attori sono immersi come in una specie di fumetto vivente.

Lo spettacolo vede in scena quattro attori “di - versi” della Compagnia Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt, di cui due in carrozzina, che si raccontano con i loro sogni, la loro vita quotidiana, gli sguardi degli altri, la necessità di essere sempre accompagnati, la mancanza di qualsiasi intimità, la perdita di autonomia che è la perdita di un privato.

Superabile parla del mondo, di quel mondo che non si ferma alla prima occhiata, ma supera lo stereotipo della definizione. Racconta la disabilità, partendo dalla conoscenza intima delle persone, tutte così diverse e complesse.

Con leggerezza e ironia, si ride e ci si commuove per la capacità degli attori di condividere la loro vita con il pubblico e creare mondi scoppiettanti che irridono anche l’asprezza della realtà.

La regia dello spettacolo è di Michele Eynard, gli attori in scena sono Mathias Dallinger, Melanie Goldner, Daniele Bonino e Jason De Majo, il rumorista è Rocco Ventura e la direzione di produzione è di Paola Guerra.