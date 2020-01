Nonna Maria, 104 anni, operata al femore al San Giovanni Bosco dopo una caduta mentre ballava in casa (VIDEO)

La signora Maria, una donna di 104 anni (classe 1915), nata a Mussomeli (CL), la sera di martedì 7 gennaio, dopo una bella serata trascorsa in famiglia, durante la quale ha anche ballato un’allegra mazurka con il nipote Lino di 51 anni, nella notte, è purtroppo caduta.

Immediatamente soccorsa dal figlio ottantenne, è giunta, in ambulanza, al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco, dove le è stata riscontrata una frattura complessa pluriframmentaria scomposta del femore prossimale.

Considerate le buone condizioni della paziente e ponderati i rischi e i benefici, il giorno successivo, previo consenso dei familiari e attenta valutazione anestesiologica, si è optato per un intervento in anestesia spinale, che veniva effettuato a 24 ore dall’accesso in Pronto Soccorso.

L’équipe ortopedica del dott. Paolo Grognardi – direttore della SC Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Giovanni Bosco, con un intervento di circa 2 ore, ha effettuato un osteosintesi della frattura con impianto di una protesi cefalica del femore destro.

La signora adesso sta bene ed è tuttora ricoverata presso l’Ospedale cittadino, dove nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione, dapprima in reparto (seduta a bordo letto e deambulando con il girello nei giorni successivi) e poi in un centro riabilitativo.

L’obiettivo è quello di tornare presto a casa!