Un nuovo terminal bus alla stazione Rebaudengo: lavori al via a inizio 2025

Passo in avanti per la realizzazione della nuova stazione dedicata agli autobus a media e lunga percorrenza nella zona Nord di Torino, in prossimità della stazione ferroviaria Rebaudengo, con accesso da via Fossata. Questa mattina la Giunta ha dato il via libera alla riqualificazione e alla convenzione per la gestione dell'infrastruttura.

Gli interventi

In particolare, tra corso Venezia e via Fossata verrà costruita una nuova rotonda e realizzata una fognatura destinata a raccogliere la pioggia. Ci saranno nuove aree verdi, si procederà alla sistemazione del parcheggio di fronte alla scuola ‘Franchetti’ e alla manutenzione di strade, marciapiedi e banchine.

Verrà poi rifatta l'illuminazione. L’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2025.

Aperta h24

L’autostazione dovrà essere aperta ininterrottamente tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24. L'operatore dovrà garantire accesso, capolinea o fermata a pagamento a tutti i pullman di linee a media e lunga percorrenza, mettere a disposizione di autisti e viaggiatori locali per il ristoro, sale d’attesa gratuite oltre a servizi bar, anche attraverso distributori automatici di cibi e bevande.

Chi prenderà in gestione l'autostazione, con una convenzione della durata di trent'anni, dovrà occuparsi anche della pulizia, dello sgombero della neve e del ghiaccio.

L'albergo

L’intervento verrà attuato in due fasi: nella prima saranno realizzate la stazione degli autobus completa di tutti i servizi, la viabilità interna all’area e sulla copertura della struttura, un parcheggio a rotazione aperto al pubblico di circa 3mila metri quadrati, che sarà gestito privatamente. Nella seconda tranche si procederà alla costruzione dell'albergo che completerà l’intervento.