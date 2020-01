Sicurezza, controlli dei vigili urbani in piazza della Repubblica

Questa mattina, venerdì 10 gennaio, Agenti del Comando Porta Palazzo della Polizia Municipale , durante i consueti servizi volti al contrasto dell'abusivismo commerciale, hanno notato un cittadino di nazionalità marocchina aggirarsi tra i banchi del mercato di frutta e verdura di piazza della Repubblica.

Il soggetto trasportava, a bordo di un carrellino a due ruote, scatole di cartone contenenti buste di plastica che tentava di vendere in forma abusiva.

Gli Agenti hanno notato, inoltre, che frequentemente si avvicinava a un furgone parcheggiato nei pressi del mercato dove si riforniva della merce. Gli Agenti sono intervenuti e hanno provveduto a sequestrare amministrativamente un ingente quantitativo di sacchetti di plastica non regolari.

Al trasgressore, regolare sul territorio nazionale, sono stati sequestrati più di 13.000 sacchetti non compostabili e non biodegradabili in aggiunta a 53,5 chilogrammi sempre di sacchetti non più commerciabili e, inoltre, si è visto contestare un verbale che prevede una sanzione di 5.000 euro.