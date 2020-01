Dai Lego di Grugliasco all'eclissi di luna al Planetario: gli eventi del weekend a Torino e provincia

Primo fine settimana dopo il rientro lavorativo dalle feste natalizie. Diversi gli intrattenimenti proposti a Torino e provincia, tra cultura, gioco e spettacoli.

Attesissima la due giorni dedicata al mondo dei Lego, amato da ogni generazione: a Grugliasco, l'11 e 12 gennaio, torna il GrugliascoFest “Mattoncini in festa”, organizzato dall'associazione Amici del Modellismo all’interno del Parco Culturale “Le Serre” (via Tiziano Lanza 31). Più di novanta espositori presenteranno opere realizzate ispirandosi alla realtà e altre di pura invenzione sapientemente realizzate. Orari di apertura al pubblico: sabato dalle 14.30 alle 19.30, domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; ultimi ingressi 30 minuti prima della chiusura.

Prende invece avvio al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea una rassegna domenicale di Distretto Cinema dedicata a Torino Città del Cinema 2020, all'interno del teatrino del maniero sabaudo di piazzale Mafalda di Savoia. Per tutto l'anno, infatti, arte e cinema dialogheranno all'interno del Castello con rassegne a tema che accompagneranno i contenuti espositivi. Si comincia domenica 12 con Pollock, di Ed Harris, alle ore 16.

Passando alla musica, questa sera il Folkclub di Torino (via Perrone 3)riparte con il suo cartellone accogliendo i Gang, band marchigiana capitanata dai fratelli Severini, portabandiera da trent'anni di un rock militante che mescola lotta e speranza, radici e libertà.

Giovanni Allevi torna al Teatro Colosseo di Torino, sabato 11, per il suo tradizionale appuntamento di inizio anno, live e con una straordinaria orchestra. Un nuovo progetto tra sonorità inedite e un abbraccio musicale ai brani natalizi più conosciuti.

“Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio”: con queste parole Niccolò Fabi ha annunciato il suo grande ritorno live. Il cantautore romano salirà infatti sul palco del Teatro Colosseo domenica 12, per un emozionante concerto, andato presto in sold out, per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro discografico, Tradizione e tradimento.

Sorprendente talento della nuova generazione, il giovane Rkomi ariverà domenica al Teatro Concordia di Venaria coj il suo “Dove gli occhi non arrivano tour”, proponendo tutti i brani dell'utimo album. Un variegato mix di sonorità e melodie che s’intrecciano perfettamente con lo scorrevole ed eclettico flow dell'artista milanese.

Infine, segnaliamo un evento speciale al Planetario di Pino Torinese, che con l'anno nuovo riprende le serate d'osservazione aperte al pubblico. Il nuovo appuntamento di "Una Terrazza sul cielo" cade proprio in occasione dell’eclissi parziale di penombra della Luna. Il pubblico avrà così l'’occasione di esplorare la volta stellata attraverso un viaggio virtuale nel Planetario digitale, e osservare attraverso un telescopio gli oggetti che popolano il cielo a occhio nudo (solo in caso di bel tempo).