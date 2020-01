Salvini: "Sbaglia chi pensa di fermarmi con i tribunali"

"Il decreto di condanna penale per razzismo al processo di Torino? Ho calcolato 12 inchieste e processi aperti a mio carico, dal vilipendio all'abuso di ufficio fino all'istigazione all'odio e al sequestro di persona, poi non ricordo ancora cos'altro. Ma se pensano di fermarmi attraverso i tribunali, hanno sbagliato a capire". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo in merito all'episodio del 2009 a Pontida e alla condanna a una pena pecuniaria per aver violato la legge Mancino.