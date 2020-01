Tav, Ruffino: "Compensazioni Comuni bloccate per colpa del governo"

"L'Osservatorio della Tav è fermo da quando è scaduto il mandato del commissario Paolo Foietta. Fermi sono i complessivi 100 milioni del piano di compensazioni per i Comuni della Valsusa e grazie ai quali potrebbe essere completata le rete di metano a Chiomonte, portati a termine piani di sviluppo per il turismo, la viticoltura, la digitalizzazione dei Comuni della Valle. Ferma è tutta la Valsusa per responsabilità del governo che non ha mai proceduto alla nomina di nuovo Commissario, rendendo così impossibile la convocazione dell'Osservatorio". Lo ha dichiarato la deputata piemontese di Forza Italia, Daniela Ruffino.

"Come esponente di Forza Italia sostengo con forza l'ipotesi che il presidente della Regione, Alberto Cirio, proceda con una cabina di pilotaggio regionale, prevista per tutte le grandi opere, anche se questa strada potrà risultare impervia viste le pastoie burocratiche inserite negli atti del Cipe. Per queste ragioni voglio augurarmi che tutte le forze politiche, superando per una volta le divisioni tra maggioranza e opposizione, facciano sentire la loro voce a difesa degli interessi della Valsusa".