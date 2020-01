L'aria è irrespirabile: cosa si può fare? Se ne parla questa sera a Backstage

Torna stasera, come ogni lunedì, l'appuntamento con Backstage, il format di politica, economia e attualità condotto da Patrizia Corgnati.



Sotto i riflettori, la qualità dell'aria e le misure adottate per contrastare i livelli eccessivi di smog. Dunque Stop alle auto, sforamenti dei limiti delle Pm10, rischi per la salute: smog a Torino: è davvero livello di allarme?



Ne parliamo con Barbara Azzarà Consigliera Città Metropolitana Torino delegata Ambiente (M5S), Samuele Bavuso Legambiente e Presidente Consulta Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico Comune di Torino, Raffaele Petrarulo Consigliere Comune Torino (FDI), Silvio Viale Radicali Italiani.



In diretta online dalle 21 in diretta online su Torinoggi e gli altri giornali della provincia, oltre che su Linea Italia Piemonte.