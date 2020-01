"Qua la zampa!", la nuova attività di dog-therapy lanciata dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino propone una nuova attività di formazione per ragazzi: QUA LA ZAMPA! Attività di Dog-Therapy in compagnia di amici a 4 zampe, a cura di Paola Mastrangelo.

5 incontri, il venerdì dalle ore 17 alle 18, per promuovere la relazione bambino-animale, dove l’animale aiuta sia nella comprensione del “diverso” sia nella realizzazione di rapporti sociali positivi.

Il primo incontro si terrà venerdì 17 gennaio.

EQUIPE

Paola Mastrangelo, Operatrice esperta in I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali) in qualità di Responsabile di Attività e Coadiutore Cane livello Avanzato (Elenco Nazionale Professionisti Digital PET), Educatrice Cinofila Siua – primo livello (Scuola Interazione Uomo- Animale).

Cani certificati con Protocollo Sanitario e Comportamentale.

CALENDARIO INCONTRI

Percorso di n.°5 incontri, il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00, secondo il seguente calendario:

Venerdì 17 gennaio 2020 - QUA LA ZAMPA! - Posso accarezzarlo o morde

Avvicinamento e approccio corretto per relazionarsi e prendere confidenza con un essere diverso da noi.

Venerdì 24 gennaio 2020 - MA CHE BEL TARTUFO! Come è fatto un cane

I cinque sensi e le differenze estetiche: il confronto suscita nei bambini interesse e curiosità diminuendo la diffidenza verso la diversità e sviluppando la capacità di creare relazioni empatiche: il cane non giudica!

Venerdì 31 gennaio 2020 - ATTENTI AL CANE! Come comunicare con i cani

I segnali calmanti e il linguaggio canino alla scoperta dei numerosi canali di comunicazione in ambito non verbale che permettono al bambino di esprimersi attraverso gesti, posture, mimica, distanze e spazi per comunicare ‘annusandosi’ reciprocamente.

Venerdì 7 febbraio 2020 - W LA CIOTOLA! Cosa si mangia

Il cane cosa può e cosa non può mangiare? I bambini imparano una corretta gestione dell’alimentazione attraverso divertenti giochi di squadra.

Venerdì 14 febbraio 2020 - MA QUANTI SIAMO! Le razze

Le differenze estetiche (colore, grandezza, pelo) e caratteriali attraverso le razze: cani pastori, da caccia, nordici, i molossi e da compagnia.

A CHI SI RIVOLGE

Rivolto ai bambini di 6/11 anni

Max 20 partecipanti