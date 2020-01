Teatro Murialdo, sul palco sale il Sugo dei Duodorant

Un clown varietà tutto da gustare: le migliori pantomime, i numeri comici più freschi ed i personaggi più balordi, sempre accompagnati da un sorso di ottima musica.

Duodorant propone sabato 18 gennaio alle 21 al teatro MurialdoPiazza Chiesa della Salute 17d) "Sugo", la personalissima degustazione della loro energizzante ricetta comica, creata dall'unione di ingredienti sani, nutrienti e multivitaminici.

Ping Pong, indagini su peluches al di sopra di ogni sospetto, gelati al cioccolato, sedie musicali, competizioni di tuffi, funerali in ritardo: ogni sketch dal sapore intenso compone il menu di una serata ironica e stralunata.

Le sorprese in scena si susseguono all'insegna di grandi risate liberatorie, coinvolgendo la platea in un unico coro di allegria.

Beppe Vetti e Salvatore Caggiari ancora una volta trovano nella forma espressiva del clown tutti gli strumenti per comunicare profondamente con lo spettatore, secondo un linguaggio semplice, non cerebrale, puramente emotivo.



BIGLIETTO SERALE Intero 10 euro, ridotto 7 euro (over 65, under 35, convenzioni) + 1,50 euro di prevendita.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.teatromurialdo.it e presso la biglietteria del Teatro Murialdo aperta il venerdì e il sabato dalle ore 17 alle ore 21 e a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Per informazioni al pubblico, chiamare il numero 011.2480648 (in orario di biglietteria) o scrivere a info@teatromurialdo.it