Un gol per Loris, la nazionale dei parlamentari sabato prossimo in campo a Rivarolo per beneficenza

I politici scendono in campo - questa volta in tutti i sensi - per una buona causa. Una partita amichevole, in programma sabato 18 gennaio a partire dalle 15 al centro polisportivo di via Trieste a Rivarolo, che vedrà protagonisti da una parte i giocatori della Nazionale Parlamentari e dall’altra gli amministratori del Canavese, tutti insieme per aiutare Loris: il ricavato, infatti, verrà devoluto alla famiglia del piccolo per le cure necessarie dopo l’intervento.

"Dopo l’appello lanciato dalla mamma Corine e dal papà Doriano - commenta la deputata canavesana del Pd, Francesca Bonomo - mi sono subito mobilitata per poter organizzare sul nostro territorio un evento che potesse contribuire alla raccolta fondi necessaria per la riabilitazione e per il soggiorno della famiglia negli Usa. Deputati e senatori di ogni schieramento politico indosseranno gli scarpini e sfideranno sindaci, assessori, consiglieri comunali per una sfida di beneficenza".

Subito dopo l’associazione ci saranno i mille metri in pista con Loris grazie all’impegno dell’associazione sportiva Durbano Gas Energy, che ha voluto fortemente questo evento. "Ci tengo a ringraziare il Comune di Rivarolo - prosegue Bonomo - e tutti coloro che hanno permesso di poter mettere in piedi un’importante manifestazione di solidarietà. Vorremmo che quella di sabato al Polisportivo di Rivarolo possa essere una giornata di festa per ringraziare tutti i canavesani per il loro impegno che nel giro di pochi mesi ha permesso di poter raggiungere la prima soglia dei 200mila euro necessari per la prima operazione. L’impegno, però, non finisce qui".

"Speriamo che il pubblico sia numeroso per donare e dare una speranza al piccolo Loris, in modo che possa al più presto camminare e correre come tutti i bambini della sua età", ha concluso Francesca Bonomo.