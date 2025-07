Piobesi si accende con la “Notte Bianca dello Sport”: negozi, musica, animazione e inclusione

Una serata estiva tutta da vivere, tra sport, socialità e divertimento: venerdì 4 luglio 2025 Piobesi Torinese ospiterà la “Notte Bianca dello Sport”, un grande evento diffuso nel centro cittadino promosso dai commercianti in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.

A partire dalle ore 19, le vie di Piobesi si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto: negozi aperti, street food, musica dal vivo, giochi in strada, animazione per tutte le età e attività sportive animeranno la serata fino a tardi. Protagonisti anche i più piccoli, con la baby dance organizzata dai ragazzi dell’Oratorio e i giochi in strada a cura di Animando. Non mancheranno balli di gruppo e spettacoli con Mambo Jambo, per portare ritmo e sorrisi in piazza.

Uno dei momenti più attesi sarà la partita di calcio amichevole in programma presso il campo sportivo Chisola, dove scenderanno in campo i ragazzi dello SportInsieme Piobesi e la squadra Juventus One, formazione ufficiale della Juventus composta da giovani atleti con disabilità. Un appuntamento speciale, all’insegna dell’inclusione e del valore educativo dello sport: “Il talento non ha barriere” è il messaggio forte e chiaro che accompagnerà questa sfida dal significato profondo.

Attesissimo anche il raduno di Vespe, che porterà nel cuore del paese una nota vintage e colorata, con appassionati e curiosi provenienti da tutto il territorio.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Le strade del centro saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento in sicurezza delle attività.