Ex Embraco, il Mise vede Whirlpool e lunedì mattina i parlamentari e i consiglieri regionali incontrano i lavoratori

Un incontro negli uffici del Mise, questa mattina e uno in programma per lunedì, 20 gennaio, ai cancelli di Riva di Chieri. La vicenda ex Embraco conosce nuove puntate nella speranza che si concretizzi un lieto fine per i 400 lavoratori coinvolti ormai da anni nello stabilimento oggi di proprietà Ventures.

Gli uffici ministeriali hanno visto il vertice tra il sottosegretario Alessandra Todde e i rappresentanti di Whirpool Latin America. Sul tavolo, la necessità di definire un percorso da seguire per dare una soluzione definitiva allo stabilimento alle porte di Torino. Dunque, un nuovo attore chiamato sul palcoscenico dopo il ritorno di Invitalia a fine dicembre: "Speriamo che questo possa portare a soluzioni concrete", commenta Todde.