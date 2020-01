Tav, Montaruli (Fdi): "Ritardo colpa dei grillini No Tav, per l'osservatorio serve nome di equilibrio"

"La Tav è in ritardo perchè nella maggioranza al Governo ci ritroviamo i pentastellati radicali del No Tav” commenta così la parlamentare torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli la mancata nomina, ad oggi, del presidente dell'Osservatorio per la Torino-Lione.

"Oggi il governo annuncia che a breve ci sarà un nome. A breve quando? Siamo già in ritardo e intanto si aspettano i fondi - prosegue Montaruli -. Il Governo non dà una data e non dà neanche garanzie di equilibrio. Sulla nomina, infatti, peseranno i cinque stelle al governo ed è difficile credere che sarà una nomina di equilibrio. Nel M5S così come nel Pd torinesi ci sono coloro che vanno alle marce che costringono ai tribunali di chiudere. La maggioranza ci risponda sul perché sabato c'erano loro esponenti a chiedere l’amnistia per i condannati della Val Susa. Solo dopo crederemo che non giochino alle tre carte".