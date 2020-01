Forex: il mercato valutario per la coppia euro-dollaro

Per quanto riguarda il mercato valutario attuale, il clima che detta la linea è quello dell’attendismo, per via della firma della cosiddetta fase uno, in merito a questo importante accordo commerciale che sarà siglato da parte degli Stati Uniti con la Cina . Come auspicabile il settore del forex risente di questo assetto, il quale giunge come già annunciato abbondantemente, dopo una guerra commerciale durata oltre 18 mesi.

Sia chiaro un aspetto fondamentale: non è questo l’accordo che tutti si aspettano per creare un clima distensivo e di cooperazione, dato che le dispute tra le due parti continueranno a esserci anche per questo 2020. Non è un caso se il segretario del Tesoro per gli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha parlato di dazi che resteranno ancora lungo tutta la fase due, per quanto riguarda gli scambi di merci tra Usa e Cina.

Da qui si passa allo scambio valutario della coppia eurusd la quale risente come è normale che sia, da questo andamento e dal trend economico finanziario del momento attuale, dove pesano non poco le tensioni tra Usa e Iran oltre all’accordo commerciale con la Cina, dove il dollaro statunitense ha effettuato una fase ribassista, durata per la maggior parte del mese appena concluso.

Il trend per questo avvio del 2020 in termini di mercato valutario

Il sentiment positivo non si è tradotto in una buona performance per il biglietto verde, il quale ha attraversato una nuova fase di volatilità, specialmente nei confronti dell’Euro, ma anche verso una sterlina inglese che tutto sommato ha tenuto bene, nonostante i molti problemi che derivano dalla situazione Brexit. Per quanto concerne il dollaro statunitense, pesano anche alcuni dati macro, giudicati dagli analisti come deludenti, rispetto a quelle che erano le premesse e le aspettative, visto che la zona rossa della recessione continua a dominare e a preoccupare i mercati finanziari.

Si va verso una fase di stabilizzazione della valuta, ma bisogna anche considerare come le buone performance dell’euro, in salita abbiano raggiunto i livelli più alti già riscontrati durante l’inizio del mese di agosto scorso. L’euro quindi ha performato molto bene, raggiungendo una fase record di scambio con il dollaro statunitense, registrato a 1,1239, che presto tornerà sotto la soglia chiave di 1,1170.

Lo scenario Usa in termini geo-politici per il 2020

C’è da valutare quindi lo scenario Usa, che salvo clamorose novità del nuovo anno, non dovrebbe peggiorare, ma bisogna anche vedere cosa accadrà per quanto concerne l’Eurozona, con le tante instabilità politico economiche e con il nuovo presidente della BCE che ha già mostrato una linea politica più dura, rispetto al suo predecessore Mario Draghi.

Gli scenari vanno al contempo analizzati anche in termini di mercati e di come la Brexit potrebbe dare nuova linfa ai mercati in termini di volatilità e con una tendenza rialzista durante questa prima parte del 2020. Permane un clima di stabilità, di attendismo, visto che durante le prossime settimane qualcosa dovrebbe muoversi, per entrambe le valute.

Il momento favorisce un trend moderatamente rialzista, visto anche come si è concluso il 2019. Quando si tratta di effettuare investimenti in termini di forex, così come per il mercato del petrolio e dell’oro, bisogna valutare tutti gli aspetti politici e geo-politici che sono di scena, per quanto riguarda il dollaro statunitense, prima di tutto.

Il dollaro è sicuramente in una fase di recupero, anche se bisogna valutare come reagirà il mercato in base agli accordi con la Cina, al discorso della Fed e a tutta la situazione di tensione con il Medio Oriente. Difficile al momento fare una previsione attendibile, capace di valutare la situazione da qui fino alla prossima primavera. Molto più attendibile guardare a come si è concluso il mese di dicembre e tirare le giuste e opportune conclusioni del caso.