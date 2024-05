Il Caat chiede al Comune di modificare gli orari e aiutare gli operatori: "Il 65% non ha un mezzo refrigerato"

Una ricerca, concentrata sul mercato del settore ortofrutticolo torinese, resa possibile grazie al lavoro del professore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'università di Bologna Roberto Della Casa : " Dal 1995 il Caat lavora in questo settore, quindi abbiamo condotto una ricerca che in realtà è il lavoro continuativo che abbiamo sempre fatto ".

Già lo scorso novembre 2023 il Caat aveva presentato un documento simile al Consiglio comunale, da quest'anno si intende però ricercare un quadro complessivo. " Un percorso che inizia oggi è che puntiamo a chiudere entro il mese di maggio - spiega il consigliere del PD Pierino Crema - In accordo con il centro agro alimentare, e con le altre associazioni di categoria, abbiamo definito i tempi, con queste date riusciamo a strutturare un piano per ascoltare tutte le realtà ".

Anche le forze di opposizione sembrano essere d'accordo alla modifica di orari, ma senza dimenticare le esigenze degli ambulanti. "Siamo favorevoli a questo cambiamento, ma non possiamo esimerci dal tenere in considerazione gli ambulanti, che rispetto ai grossisti operano in un'altra realtà - ha spiegato il consigliere di Fratelli d'Italia Giovanni Crosetto - Se abbiamo una parte che potrebbero avere benefici e un'altra che ne avrebbero meno, penso sia necessario trovare soluzioni tenendo conto di tutte le tematiche. Non lasciamoci sfuggire questa opportunità ma facciamolo nel modo corretto".