Free Zone Dubai: novità 2024

Tutta la verità sulla Costituzione di Società a Dubai. Si sente ancora parlare di Free Zone emiratine a Tasse 0: tutto falso! Chi vi vende una società nelle Zone Franche promettendovi la tassazione azzerata, vi sta facendo cadere in una grave insidia. Prestate molta attenzione: parola dell’esperto Daniele Pescara.

Aprire Società a Dubai: conviene ancora?

Tuttavia, sorge la domanda se le società costituite nelle zone franche (Free Zone) di Dubai e degli altri Emirati siano o meno soggette a questa imposta.

Questo articolo mira a fornire una risposta accurata a questa domanda e a dissipare dubbi ed interpretazioni superficiali, specialmente da parte di coloro che promuovono la costituzione di società in Free Zone, continuando ad affermare che tali società non devono pagare questa tassa.

Per farlo, abbiamo interrogato Daniele Pescara, il consulente più apprezzato nell’asse Italia-Emirati Arabi Uniti per il settore del Company Setup a Dubai.

Corporate Tax negli UAE: Novità e Chiarimenti

Come precedentemente anticipato,

Alla luce del fatto che questa è una legge completamente nuova per gli Emirati Arabi, sono emersi una serie di chiarimenti dopo la sua promulgazione, in particolare per quanto riguarda le società nelle Free Zone.

Questi chiarimenti hanno reso più chiare le esenzioni per le società delle Free Zone.

Infatti, contrariamente a quanto diffuso da parte di tuttologi improvvisati e di fuffaguru del web, anche le società nelle Free Zone, in determinate circostanze, potrebbero essere tenute a pagare la Corporate Tax.

Corporate Tax e Società in Free Zone

Per comprendere appieno le disposizioni relative alle società nelle zone franche, è essenziale far riferimento al

Il Capitolo 5 - Persona delle Zone Franche, negli articoli 18 e successivi di tale legge federale, fornisce le linee guida necessarie per comprendere la tassazione delle società nelle Free Zone.

L'articolo 18 specifica i requisiti per essere considerata una "Qualifying Free Zone Person", ovvero una società delle zone franche che può beneficiare di esenzioni o di un'aliquota al 0% della Corporate Tax.

Il requisito fondamentale per essere esenti dalla Corporate Tax, avendo una società in una Free Zone, è che le entrate derivino esclusivamente da:

- Transazioni al di fuori degli Emirati Arabi Uniti;

- Attività all'interno della stessa Free Zone;

- Attività in un'altra Free Zone.

Se una società all'interno di una Free Zone genera reddito non passivo attraverso transazioni con entità all'interno degli Emirati Arabi Uniti, l'intero reddito diventa soggetto alla Corporate Tax.

In breve, se una società nelle Free Zone effettua vendite e commercializza prodotti e servizi a persone residenti negli UAE o a società costituite nel territorio principale degli UAE, perderà l'esenzione dalla Corporate Tax e sarà tenuta a pagare l'imposta del 9%, anche sui profitti eventualmente generati in condizioni di esenzione.

Basta una sola transazione con il territorio degli UAE per assoggettare tutto il profitto della società alla Corporate Tax.

Se non vi sono transazioni con gli Emirati Arabi, il reddito della società sita in una Free Zone è esentasse.

Queste disposizioni hanno un impatto significativo sulle imprese multinazionali che operano nelle Free Zone ma che hanno regolari scambi con il territorio principale degli UAE.

Le imprese operanti nelle Free Zone hanno dovuto implementare una contabilità ben strutturata per monitorare accuratamente le spese e garantire la massima trasparenza sulle vendite di beni e servizi.

Esistono ulteriori requisiti che le società nelle Free Zone devono soddisfare per essere esentate dal pagamento della Corporate Tax.

Queste aziende dovranno anche conformarsi ai requisiti dell'ESR (Economic Substance Regulation), il che implica l'attuazione di una contabilità e di un audit specificamente mirati a questo scopo.

Il mantenimento di una "sostanza economica adeguata" sul suolo degli Emirati Arabi Uniti richiederà la verifica di diversi elementi, come la presenza di personale dipendente negli UAE, attività e beni che generano reddito, nonché l'eventuale utilizzo di uffici e locali presi in affitto.

Inoltre, la società dovrà essere gestita e diretta direttamente dagli Emirati Arabi Uniti.

