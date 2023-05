“Giochiamo insieme” alle Cancellate di Vanchiglia: lo sport “invade” l'area pedonale di via Balbo

Nei mesi di maggio e giugno, lo sport “invaderà” pacificamente l'area pedonale di via Balbo a Torino: ha preso il via martedì, infatti, il progetto “Le Cancellate di Vanchiglia – Giochiamo insieme”, promosso dalle associazioni Safatletica, Polismile e Cinque Pari in collaborazione con la Circoscrizione 7 e con il supporto della Protezione Civile.



Sport per tutti in via Balbo

L'iniziativa prevede, da lunedì a giovedì tra le 16.45 e le 18.30, la possibilità di praticare attività sportive ad accesso libero e gratuito: nello specifico, si tratta di danza hip hop (lunedì), atletica leggera (martedì), minibasket (mercoledì) e di nuovo atletica leggerà (giovedì), mentre saranno sempre disponibili i giochi di società: “Lo scopo principale - spiegano il presidente della Sette Luca Deri e i coordinatori Silvio Sabatino e Ferdinando D'Apice - è quello di rendere vivo e vissuto il territorio attraverso l’utilizzo funzionale di una risorsa importante quale è la presenza di uno spazio pedonale sicuro in una zona caratterizzata dalla presenza di auto in transito e in sosta”.

Gli obiettivi per il futuro

Il progetto “Le Cancellate” deve il proprio nome al modo in cui è stata ribattezzata la zona dai residenti e punterà a intercettare anche gli alunni delle 3 scuole presenti negli immediati paraggi. Per farlo, l'obiettivo dichiarato per il mese di settembre è quello di coinvolgere un numero ancora più alto di organizzazioni del territorio in modo da proporre nuove attività.