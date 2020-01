Tre torinesi in finale alla settima edizione di Liguria Selection

Dopo 6 tappe di selezioni in giro per tutta la Liguria e 3 semifinali, si è giunti all'attesissima finale della settima edizione di Liguria Selection che si terrà 18 gennaio presso l'Auditorium Eugenio Montale del Carlo Felice.

Sono partiti in quasi 200 da tutta Italia e sono arrivati in 31 divisi in tre categorie (4 band, 9 cantautori e 18 interpreti) gli artisti che si contenderanno la vittoria assoluta di questa edizione del contest.