Magliano (Moderati) attacca: "Il Disability Manager parte in quarta, la Giunta arranca"

Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino, attacca la giunta Appendino: " Il Disability Manager della Città di Torino ha questa mattina elencato in Commissione i punti principali dei primi sei mesi della propria attività e ha spronato l'Amministrazione ad agire a proposito di questioni che io stesso sottolineo da quasi quattro anni".

"Auspico che la Giunta, che più di una volta ha ignorato le mie indicazioni, sia più propensa all'ascolto nei confronti dell'Avvocato Lepore. Le indicazioni di una tale figura dovrebbero essere seguite tutte le volte che ciò è possibile", prosegue Magliano. "Servizio di Trasporto per Persone con Disabilità e accessibilità degli eventi patrocinati dal Comune sono solo due tra le diverse criticità a proposito delle quali mi sarei aspettato in questi anni un ben diverso atteggiamento da parte della Giunta".

"Interventi per migliorare l'accessibilità del patrimonio immobiliare ATC e del Servizio di Trasporto Pubblico Locale sono a loro volta urgenti. Interessante e condivisibile la proposta di permettere alle persone con disabilità di transitare liberamente in ZTL. Mi associo ancora una volta alla proposta - anche da me più volte avanzata - di introdurre un sistema per la sottotitolatura in tempo reale dei video relativi alle sedute del Consiglio Comunale".