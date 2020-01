La Biblioteca Condivisa di Mirafiori si è fatta "diffusa". E cerca nuovi locali per i suoi libri

La Biblioteca Condivisa di Mirafiori è cresciuta diventando "diffusa" sul territorio. Nata nell'ottobre 2018 all'interno del Bar Incontri di via Vigliani 35/13, da un'idea di Gabriele Farina, dopo un anno di vita ha deciso di allargarsi e coinvolgere tutte le attività commerciali del quartiere che vogliano ospitare liberamente scaffali di libri.

L'iniziativa, in particolare, è rivolta a tutti quei locali commerciali dove i clienti sono chiamati a passare del tempo o ad attendere il proprio turno, come bar, parrucchieri ed estetisti.

I volumi vengono donati dai residenti del quartiere che desiderano trovare loro una nuova collocazione, non avendo più spazio in casa. Chiunque, quindi, può portarli in uno dei locali aderenti e depositarli, in attesa di nuovi lettori che portino avanti la rete di scambio.

Come una normale biblioteca - ma senza tessera né iscrizione -, i libri sono infatti a disposizione di tutti. Si può andare in qualunque momento e leggere sul posto, o prendere un titolo in prestito e riconsegnarlo una volta finito.

Le attività commerciali che per il momento hanno aderito alla rete della Biblioteca Condivisa e Diffusa di Mirafiori Sud sono: Caffetteria Sweet Heart, via Sette Comuni 41/c; Shadè Beauty Concept, corso Traiano 101/d; Modern Max Style, piazza Guala 131/bis; Caffetteria Enzo e Stefy, piazza Guala 135/A; Bar Incontri, via Onorato Vigliani 35/13; Casa nel Parco, via Panetti, 1.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Biblioteca Condivisa e Diffusa: https://www.facebook.com/<wbr></wbr>bibliotecacondivisa