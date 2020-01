Scarica estintori e danneggia i sedili di un treno Milano-Torino, mentre l'amico lo filma: denunciati

Maxi-controlli ieri della Polfer nelle stazioni di Piemonte e Valle d'Aosta. A Torino Porta Nuova sono stati ispezionati diversi negozi: una particolare attenzione è stata rivolta al deposito bagagli con l’utilizzo di metal detector.

Gli agenti di Torino Porta Susa hanno individuato e denunciato due ragazzi, responsabili di danneggiamento a bordo di un treno regionale sulla tratta Milano-Torino. I giovani avevano scaricato diversi estintori di alcune carrozze e tagliato alcuni sedili.

Accompagnati in ufficio per gli accertamenti, sono risultati entrambi italiani, di origine straniera, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Uno dei due era in possesso di martello frangivetro rubato da un convoglio, un coltello a serramanico e della droga.

La sequenza dei danneggiamenti è stata filmata dall’altro ragazzo con il proprio cellulare: i video sono stati acquisiti dalla polizia per gli ulteriori accertamenti investigativi. I due ragazzi sono stati denunciati per danneggiamento aggravato, furto aggravato e porto abusivo d’armi.