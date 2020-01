Controlli in San Salvario, sospesa per 30 giorni la licenza di un minimarket

Gli agenti dell'VIII Comando San Salvario/Borgo Po della Polizia Municipale Torino hanno dato esecuzione oggi, lunedì 20 gennaio, al provvedimento del Prefetto che ha disposto la sospensione dell'attività per trenta giorni a un minimarket sito in via Saluzzo.

Analoghi provvedimenti sono stati eseguiti dal VII Comando Aurora/Vanchiglia/Madonna del Pilone per minimarket siti in via Bava, via Vanchiglia e via Rossini. I controlli che hanno dato origine alle contravvenzioni, e ai successivi provvedimenti del Prefetto, si inquadrano tra le iniziative che le forze dell'ordine perseguono per la salvaguardia della vivibilità urbana.