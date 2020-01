Selectra ti da i consigli per scegliere le offerte luce, gas e ADSL

Ogni volta che dobbiamo scegliere o cambiare il nostro fornitore di luce gas e ADSL siamo assaliti da una marea di dubbi.

Qual è il fornitore più adatto? quello più veloce? quello più economico?

Purtroppo non si può dare una risposta definitiva a questa specifica domanda, perchè, come ogni altro fornitore o gestore di rete, ogni offerta è legata alle nostre esigenze e alle nostre abitudini.

Perciò prima di iniziare a cercare un gestore, dovresti avere ben chiare le tue esigenze e i tuoi consumi.

Dalla parte del consumatore interviene il Mercato Libero (a partire dal primo gennaio 2022 scomparirà definitivamente il Servizio di Maggior Tutela) che offre la possibilità di scegliere il fornitore più adatto alle proprie esigenze, in un mercato senza vincoli.

Selectra ha realizzato una semplice guida, spiegando come trovare la tariffa più conveniente per i tuoi consumi e risparmiare.

Analizza i tuoi consumi e compara le tariffe

Il primo passo per trovare la tariffa più adatta alle proprie esigenze è capire quanta elettricità si consuma in un anno(i fornitori del mercato libero tendono a premiare consumi regolari).

Bisogna avere una stima dei consumi annui, così da poter scegliere, attraverso una comparazione, la tariffa migliore sul mercato, in base alle esigenze.

Il comparatore di energia elettrica e gas di Selectra garantisce il confronto delle offerte luce e gas, in base alle tue esigenze.

Ovviamente la stessa cosa vale per l’ADSL. Per essere sicuri di ottenere la fornitura elettrica al prezzo adatto alle proprie esigenze, è indispensabile confrontare le offerte luce e gas degli operatori energetici attivi nella propria zona.

Ci sono vari aspetti da considerare: il tipo di connessione (a casa, in mobilità oppure ovunque), solo ADSL o ADSL e telefono, abbonamento o tariffa a consumo. Fra tutte le valutazioni, quella più importante è sempre quella determinata dai tuoi consumi e dalle tue abitudini di navigazione.

Su www.selectra.net puoi individuare le migliori tariffe ADSL e verificare la copertura della tua zona, così da scegliere il gestore più adatto alle tue esigenze di navigazione.

Consulta la scheda di confrontabilità

L'ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la pubblicazione della delibera n. 110/07 ha stabilito che all'interno di ogni contratto di fornitura di luce e gas deve essere presente obbligatoriamente la scheda di confrontabilità.

Attraverso questa scheda puoi confrontare i prezzi del mercato libero rispetto alla tariffa tutelata.

La scheda è così composta:

" Stima della spesa annua escluse le imposte"

" Altri oneri/servizi accessori " (se previsti dell'offerta)

" Modalità di indicizzazione/variazione "

"Descrizione dello sconto e/o del bonus " (se si ha diritto)

" Altri dettagli sull'offerta"

Pagamento con RID

Il pagamento con Rid bancario è sempre preferito dai fornitori. Non a caso si possono usufruire di tariffe agevolate grazie alla sottoscrizione di contratti con pagamento tramite Rid Bancario. Inoltre si è esenti dal deposito cauzionale, cioè della somma di denaro da consegnare al fornitore, in occasione della stipula del contratto. Questa somma è valutata in base alla potenza consumata dall’utenza (es: 3Kw).

Bolletta elettronica e bonus

Richiedendo la bolletta elettronica, cioè facendola arrivare tramite mail, è possibile risparmiare fino a 12 € l’anno. Infatti alcune offerte che prevedono sconti oppure offerte interessanti, prevedono la Bolletta Web.

I bonus energia sono quei bonus destinati alle famiglie in difficoltà economica. Dopo aver verificato di possedere i requisiti, è necessario presentare la domanda presso il proprio Comune di residenza impiegando i moduli reperibili qui o presso il proprio Comune. Esistono vari tipi di bonus, perciò è meglio informarsi presso il proprio Comune di residenza o ai CAF convenzionati.

Tariffa bioraria o monoraria?

Se la scelta del fornitore ricade in base alle proprie abitudini, il fattore da considerare maggiormente sono le fasce di consumo. Il mercato libero mette a disposizione varie modalità di offerte in base alla scelta di tariffe biorarie, monorarie oppure multiorarie.

La tariffa monoraria prevede un costo dell'energia, uguale in qualsiasi orario e per tutti i giorni della settimana, sia feriali che festivi.

La tariffa bioraria è composta dalla tariffa F1 e F23.

Tariffa F1: si applica dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì (esclusi weekend e festivi).

Tariffa F23 si applica tra le 19 e le 8 dei giorni feriali, e in tutte le ore dei festivi e nei weekend.

Le offerte “Green”

Un modo intelligente per risparmiare e stare attenti all’ambiente, è quello di scegliere le “Offerte Green”.

Queste offerte prevedono la fornitura proveniente da fonti rinnovabili come l’idroelettrico, l’eolico e il solare. Il risparmio stimato da una fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è del 3-5 % anche se è soggetta ad alcune variabili come ad esempio la classe energetica, le fasce orarie di consumo e la tipologia di contratto.