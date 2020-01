Il 28 Gennaio alle ore 16 inizierà, nella Aula dei Mappamondi, in Via Accademia delle Scienze 6. il ciclo di conferenze aperte al pubblico, organizzato dall’Accademia delle Scienze e dall’Accademia di Medicina di Torino, titolato “Scienze e Salute: Longevità e senescenza: come invecchiare in salute".

L’obiettivo dell’iniziativa è di illustrare non soltanto le più frequenti malattie croniche e degenerative degli anziani, con un linguaggio accessibile a tutti e con un approccio scientifico di alto livello, con particolare riferimento alle più adeguate metodologie di prevenzione primaria e secondaria, ma anche le ricadute sociali e previdenziali del sempre più marcato invecchiamento della popolazione.

Il primo puntamento vedrà l’intervento di Giancarlo Isaia, Geriatra e Presidente dell’Accademia di Medicina, che dialogherà con il giornalista scientifico Piero Bianucci sul tema “Invecchiare senza invecchiare", ovvero come sia possibile invecchiare in salute. Lo stimolante argomento trae lo spunto dalla sua recente omonima pubblicazione nella quale vengono suggeriti i comportamenti più adeguati per mantenere una qualità di vita accettabile, nonostante il trascorrere degli anni.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.