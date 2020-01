Marnati: "Controlli al pellet saranno eseguiti solo presso i distributori"

A seguito della conferenza stampa di questa mattina durante la quale è stato annunciato l’avvio del monitoraggio della qualità del pellet presso i rivenditori condotto da Arpa e Carabinieri Forestali, l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati precisa che «nessun proprietario di impianto a combustione di biomasse da pellet riceverà visite a casa da parte dei tecnici dell’Arpa né da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri». «La campagna di monitoraggio sulla qualità del pellet avviata oggi dall’Arpa in collaborazione con i Carabinieri - precisa Marnati - non riguarda i privati, ma i rivenditori che mettono in commercio materiali combustibili non a norma o classificati in maniera non coerente rispetto agli standard di legge». «Dunque - conclude Marnati - NESSUN PRIVATO riceverà a casa visite inaspettate da parte dei carabinieri o dei tecnici dell’Agenzia Regione per l’Ambiente».