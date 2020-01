Riapre la biblioteca "Shahrazad" di San Salvario: sarà dedicata a bambini e ragazzi del quartiere

Come il miglior lieto fine dopo intricate vicende da "mille e una notte", bambini e ragazzi di San Salvario hanno nuovamente un posto dedicato per consultare e leggere i loro libri. Riapre al pubblico la Biblioteca scolastica "Shahrazad", di recente entrata nella rete di TorinoReteLibri Piemonte, che coinvolge 23 istituti comprensivi e 29 scuole secondarie di secondo grado, più il liceo classico "Massimo D’Azeglio" come capofila. Dopo due anni di stop, la biblioteca è nuovamente accessibile grazie alla disponibilità della scuola, all’impegno dell’Associazione Manzoni People e alla collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi.

"Shahrazad", all'interno dell'istituto comprensivo "Manzoni" di corso Marconi 28, era nata nel 2008 come punto prestito convenzionato con le Biblioteche Civiche Torinesi, le quali avevano messo a disposizione formazione del personale, libri, arredi e integrazione con il Sistema bibliotecario cittadino. Il punto, gestito in collaborazione con la Circoscrizione 8 da un gruppo di associazioni del territorio convenzionate con la scuola, è presto diventato un punto di riferimento per tutte le famiglie. Nel 2013, con l’apertura a San Salvario della Biblioteca civica "Natalia Ginzburg", la Biblioteca scolastica ha proseguito la sua attività caratterizzandosi come spazio di lettura per i bambini e i ragazzi e come biblioteca scolastica.

Per renderla di nuovo un patrimonio fondamentale per il quartiere, l'Associazione Manzoni People ha avviato nel marzo 2019 una campagna di crowdfunding, e, attraverso la piattaforma Eppela - grazie a un progetto sostenuto da Fondazione Crt - ha acquistato computer, iPad (nell'ottica di una biblioteca sempre più connessa, e quindi anche attrattiva per il pubblico degli adolescenti), organizzato incontri sulla consapevolezza digitale, e moltre altre iniziative.

"TorinoReteLibri e Biblioteche civiche hanno condiviso un percorso di lavoro comune per arrivare a condividere un progetto di estensione della rete bibliotecaria di pubblica lettura a Torino, nell’ambito del Patto per la Lettura, i cui frutti si vedranno gradualmente nei prossimi mesi - spiega l'assessora comunale alla cultura Francesca Leon -. La Shahrazad fungerà nei due giorni di apertura al territorio e al quartiere anche da Biblioteca per bambini e ragazzi, collaborando con la Biblioteca civica Natalia Ginzburg, in un’ottica di integrazione dei servizi che arricchisce di opportunità il territorio di San Salvario e la città".

Dal 23 gennaio, "La biblioteca dei bambini e dei ragazzi di San Salvario" (ingresso da via Madama Cristina 41) sarà aperta nei seguenti orari: giovedì 16.30/18.30 - sabato 10.30/12.30 (chiusura nei periodi di vacanze scolastiche). Oggi, alle 16.30, festa di inaugurazione.

"Le biblioteche scolastiche sono un anello fondamentale nella catena degli operatori del mondo del libro e dell'informazione per la formazione di lettori consapevoli, abituali frequentatori e utilizzatori dei servizi bibliotecari in genere e per l'accesso ai servizi di tutta la comunità - ha detto la dirigente scolastica del "Manzoni" Maria Elisabetta Tundo. "La Shahrazad si propone quindi come modello di diffusione culturale inclusivo in grado di interpretare localmente i processi di trasformazione in corso, e attivando nuove forme di cittadinanza sociale si allinea al dettato del Manifesto IFLA Unesco sulla Biblioteca scolastica".