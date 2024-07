Gli agricoltori sotto la Regione per chiedere l'abbattimento dei cinghiali: "È un'emergenza"

Sotto la Regione Piemonte coi trattori per dire stop ai cinghiali . La protesta è lanciata dagli agricoltori di Coldiretti Piemonte , che dalle ore 21 hanno marciato dal parcheggio del Pala Vela al Grattacielo per denunciare la situazione dei cinghiali, diventata insostenibile per l'agricoltura.

Circa 5.000 i partecipanti che hanno raggiunto piazza Piemonte: non solo agricoltori ma anche allevatori e comuni cittadini, per affrontare l'emergenza da ogni aspetto. Oltre che per i raccolti, infatti, un eccessivo numero di cinghiali è pericoloso per gli allevamenti - per la propagazione della peste suina - e per i troppi incidenti sulle strade. Sul palco è intervenuta anche la presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strada Annagrazia Basile .

Una delegazione ha incontrato nel pomeriggio il presidente Alberto Cirio e la Giunta regionale per portare un documento con proposte e richieste. Come spiegato dalla presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari , l'abbattimento dei cinghiali è aumentato, arrivando alla cifra di 35 mila abbattimenti l'anno, ma l'obiettivo è di arrivare a 60 mila.

Le proposte degli agricoltori mirano a rafforzare le misure per il depopolamento dei cinghiali. Per farlo chiedono di velocizzare e rendere più semplice il processo di abbattimento, permettendolo anche durante la notte agli agricoltori stessi e ampliando le zone in cui è possibile farlo anche in quelle protette.

Da quest'anno, l'assessore Paolo Bongioanni avrà la delega alla peste suina, oltre che all'agricoltura e alla caccia, facilitando la risposta della Regione. "Da assessore non voglio perdere un capo suino in allevamento - ha dichiarato dal palco - Oggi è stato approvato in Senato il decreto agricoltura: viene aumentata di un mese la caccia, la caccia di selezione notturna viene permessa fino a mezzanotte e sono stati stanziati 177 militari per il contenimento del cinghiale. Se a ottobre la situazione non è migliorata chiederò al governo che i 177 militari vengano assegnati al Piemonte. È prevista una zona franca di 15 km vicino agli allevamenti dove non deve esserci un cinghiale. I parchi sono dei serbatoi dove proliferano i cinghiali, voglio un abbattimento selettivo dei cinghiali nei parchi prima che apra la stagione di caccia".