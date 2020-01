Venerdì Ernesto Olivero incontra i Lions a Settimo

Le difficoltà sociali di questi anni, spesso caratterizzate da conflittualità, da paure e timori purtroppo crescenti, stanno di fatto evidenziando il ruolo del volontariato, che è in grado di far fronte ad esigenze materiali ed emozionali, individuali e di comunità cui non sempre i sistemi pubblici e privati riescono a dare piena risposta.

Per questo cresce l'interesse verso la strada della collaborazione e del confronto costruttivo fra organizzazioni, come già è avvenuto a Settimo il 6 dicembre scorso dove, in occasione del Concerto di Natale, oltre trenta associazioni si sono riunite intorno alla Caritas ed ai Lions per raccogliere aiuti destinati alle famiglie indigenti del territorio.

I Lions desiderano proseguire su questa strada organizzando per il 24 gennaio un incontro con Ernesto Olivero presso l'Air Palace Hotel a Leinì. Con tale evento potrà avviarsi un confronto ed una collaborazione con quella grande associazione umanitaria che è il Sermig, confronto utile per rafforzare l'assistenza verso chi ha più bisogno di aiuto: bambini, anziani e le vittime della violenza e della guerra come i rifugiati e i migranti, avvalendosi della preziosa competenza del Sermig.

Bastano pochi dati per rendersi conto di quale esperienza specifica e quale capacità di aiutare chi ha bisogno si tratti quando si parla del Sermig: 3.680 interventi umanitari e progetti di sviluppo che hanno coinvolto 155 nazioni; 16.700.000 notti di ospitalità accogliendo in media 1900 persone al giorno; negli ultimi anni oltre 27.000.000 di ore donate dai 6.000 volontari che nel tempo hanno collaborato con l'organizzazione guidata da Ernesto Olivero.

Come ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua visita all'Arsenale della Pace il 26 di novembre: "La paura è contagiosa, ma anche la bontà e la pace lo sono" e su questo messaggio, che certamente vale per il Sermig, anche i soci del Lions Clubs International, la più grande organizzazione mondiale per l’assistenza sociale e umanitaria si troverebbero certamente d'accordo.

Partendo da queste premesse l'incontro di venerdì 24 gennaio si avvierà alle 19:00 con il saluto del Sindaco di Settimo Torinese, Elena Piastra, e di Maria Franzetta, officer Lions coordinatrice degli "Interventi umanitari" per Torino, l’alto Piemonte e la Valle d’Aosta, quindi proseguirà con Ernesto Olivero per tracciare una storia del Sermig ed illustrarne le motivazioni, gli incontri e per raccontare alcuni eventi di particolare significatività. Questa prima parte si chiuderà con la proiezione di un filmato volto ad evidenziare alcuni servizi nonché la dimensione internazionale dell'organizzazione che ha trasformato un arsenale in un luogo di pace e solidarietà.

Nella seconda parte del suo intervento Ernesto Olivero tratterà il tema del servizio, dell'aiutare gli altri, avviando un raffronto (insieme ad officer Lions) con i valori dell'etica lionistica.

Il dibattito con i presenti chiuderà la conferenza che avrà però un ulteriore seguito con la possibilità per i partecipanti di fare visita al Sermig, con una giornata loro dedicata.