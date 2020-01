A Beinasco e in altri comuni della provincia da fine gennaio partono i Luoghi ad Alta Densità Educativa

Futurama è un progetto triennale finanziato dall’ Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Volvera e le Circoscrizioni 2 e 3 della Città di Torino.

Da gennaio 2020 in ogni Comune è stato inaugurato un “L.A.D.E.”: Luogo ad Alta Densità Educativa dove si realizzeranno settimanalmente attività ludico/educative gratuite rivolte ai minori fascia di età 11-14 anni. Le attività sono finalizzate alla sperimentazione e sviluppo di competenze trasversali e prevedono numerose attività culturali, animative, artistiche, tecnologiche ed espressive.

I “L.A.D.E.”: Luoghi ad Alta Densità Educativa dei diversi Comuni saranno attivi secondo il seguente calendario:

 BRUINO

tutti i LUNEDÌ dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso L’AULA MUSICA della Scuola Media Aldo Moro - Piazza Donatori di Sangue, 1

 BEINASCO

tutti i MARTEDÌ dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso SPAZIO GIOVANI - Via Mirafiori, 25

 VOLVERA

Tutti i MARTEDÌ dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso TEATRO BOSSATIS - Via Ponsati, 69

 RIVALTA (si alterneranno, secondo calendario, 2 spazi diversi)

A Rivalta centro i MERCOLEDÌ dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il CENTRO GIOVANI - Via Balegno, 8

A Tetti Francesi i GIOVEDÌ dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il CENTRO GIOVANI - Via Fossano, 22

 PIOSSASCO

Tutti i VENERDÌ dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso SALA ONDA del MULINO - Via Riva Po, 9



Tutte le attività sono ad accesso libero e gratuito.

La programmazione è disponibile su www.percorsiconibambini.it/futurama

Futurama è stato avviato nel mese di aprile 2019 si realizza nei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera e nelle circoscrizioni 2 e 3 della Città di Torino. Si tratta di un processo rilevante per il territorio, frutto di un lavoro di co-progettazione che ha coinvolto un elevato numero di partner: Cooperative sociali, Associazioni, Scuole, i 6 Comuni, le 2 Circoscrizioni di Torino, l’ASL ed il CIdiS.

Dal mese di ottobre 2019 sono partiti i “Laboratori educativi” rivolti alla scuola primaria all’interno dell’orario curricolare. Sono laboratori educativi, gestiti da educatori e professionisti con dichiarata esperienza formativa finalizzati a potenziare le competenze trasversali, emotive e cognitive.