Controlli a Barriera di Milano: tre persone finiscono in manette per droga

Nell’arco del servizio congiunto, concentrato soprattutto nella zona di via Scarlatti, via Mercadante, corso Palermo, sono state arrestate 3 persone.

Si tratta di due cittadini gabonesi di 27 e 31 anni, trovati in possesso di 40 dosi di cocaina ed eroina e di un ventottenne senegalese, in possesso di 15 grammi di marijuana e di 52 bustine auto sigillanti. Per loro tre, tutti irregolari sul territorio nazionale, sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.