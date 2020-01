La collezione di Venere di Borsari gioielli: conosciamola meglio

Borsari Gioielli realizza preziosi di grande pregio grazie alla sua pluriennale esperienza nella tradizione orafa. Le collezioni di gioielli incarnano i gusti e i valori moderni per incantare nelle varie occasioni della giornata.

Oggi scopriamo meglio la Collezione Venere per capire come nasce e come indossarla per valorizzare la nostra immagine.

Come nasce la collezione

La nuova linea Venere di Borsari gioielli si ispira proprio alla dea che incantava tutti per la sua bellezza e avvenenza. La collezione comprende collane e bracciali realizzati ancora artigianalmente per le donne in cerca di un pezzo prezioso ma anche essenziale. Questi gioielli catturano la luce e creano tanti bagliori grazie alle boule in argento diamantato. Le calze in rame argentato disponibili in più colori danno vita a giochi di luce per impreziosire il nostro outfit. Su www.borsarigioielli.com possiamo scoprire tutti i preziosi della nuova linea, ma anche delle altre, per trovare il gioiello che fa per noi.

Quando indossare la linea

I preziosi che fanno parte della linea Venere di Borsari gioielli sono molto eleganti, ma hanno anche un aspetto giocoso e divertente grazie all’uso di colori come il verde, il rosso, il blu, etc. Per questa ragione, possiamo indossare questi bracciali e collane in diverse occasioni della nostra giornata. Le sfere di argento diamantato sembrano delle piccole gemme, ma sono solo metallo prezioso perciò c’è maggiore libertà per indossarle anche nelle ore di luce. Non essendoci pietre preziose, il galateo infatti ci consente di indossare questi gioielli durante il giorno.

Per esempio, sono perfetti per il tempo libero con un abito colorato e sbarazzino, ma anche per impreziosire un look molto più casual con jeans e maglietta. Possiamo portare questi gioielli con eleganza anche negli orari d’ufficio indossando un look più formale. In questo caso, meglio indossare o il bracciale o la collana e non tutti e due, abbinando il colore della rete metallica con quelli dell’outfit scelto senza creare contrasti cromatici.

Come creare gli abbinamenti

Quando stiamo scegliendo il nostro outfit per le diverse occasioni della giornata, ricordiamoci di fare particolare attenzione agli abbinamenti perché anche se inseriamo i pezzi giusti, i loro accostamenti possono risultare poco equilibrati. Un modo per indossare con stile la collezione Venere è creare una piccola parure indossando bracciale e collana con la rete metallica dello stesso colore. Questo piccolo trucco ci consente di indossare più gioielli senza però cadere in errori. Ovviamente, siamo sempre libera di indossare o il bracciale o la collana, ma possiamo divertirci per creare un look più ricercato. Possiamo anche decidere di non indossare la collana e concentrarci solo sui bracciali. Un’idea potrebbe essere quella di indossare due bracciali che abbiano colori della stessa gamma cromatica come, per esempio, blu e lilla oppure color oro e rosè. In alternativa, possiamo indossare dei bracciali dai colori contrastanti. L’abbinamento tra colori opposti come blu e rosso funziona e crea un insieme più giovanile ricordando lo stile navy o Hilfiger. Meglio però non fare lo stesso gioco con le collane poiché ne basta una.