Televisione: il 2020 ci porta il nuovo digitale terrestre

Il 2020 tra le altre novità belle e meno belle ci porta anche il nuovo digitale terrestre, il cambio avverrà regione per regione; i nuovi apparecchi televisivi dovranno essere adeguati al nuovo standard T2 per una visione dei programmi televisivi ancora migliore; il cambio riguarda tutti i cittadini italiani, ovvero tutti i televisori sprovvisti di qualità HD dovranno essere sostituiti, oppure in alternativa potranno essere ancora utilizzati ma adattandoli con un decoder che li renda conformi al nuovo standard.

2020/2022 da HD a Hvec

Ma questo sarà solo il primo passo del cambiamento perché più in là avverrà il completamento del cambio fino ad arrivare allo standard Hvec previsto entro il 2022

Ma quali saranno le prime regioni interessate al cambiamento verso lo standard T2? Il calendario ufficiale che è stato pubblicato già da parecchie testate giornalistiche on-line è il seguente:

1° gennaio – 31 maggio 2020: Campania, Lazio, Liguria, Toscana, Sardegna e Umbria;

1° giugno – 31 dicembre 2020: Lombardia (tranne la provincia di Mantova), Piacenza e provincia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta;

1° gennaio al 30 giugno 2021: Catanzaro e provincia, Reggio Calabria e provincia, Sicilia, Vibo Valentia e provincia;

1° settembre – 31 dicembre 2021: il resto d’Italia dunque il Veneto, provincia di Mantova, Friuli – Venezia – Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, provincia di Cosenza e Crotone.

Disponibile un bonus per le famiglie

È stato diramato anche il comunicato che è possibile usufruire di un bonus di €50 per l'acquisto di dispositivi che rendano adatto al nuovo digitale terrestre i vostri televisori di casa non HD; la richiesta potranno farla le famiglie con un reddito Isee inferiore a €20000 all'anno, questo bonus è riservato però ai soli residenti italiani il contributo è dedicato alle famiglie, ma solo un utente per ogni nucleo famigliare può ottenere il bonus, i moduli di richiesta sono stati resi disponibili già dal 18 dicembre 2019.

La televisione nella storia

La televisione fa parte della nostra vita, e praticamente tutti noi non possiamo più farne a meno; la comparsa di questo apparecchio elettrico è avvenuta molto tempo fa esattamente nel 1926 quando a Londra venne fatta la prima dimostrazione del funzionamento di un televisore ad opera dell'inventore:l'ingegnere scozzese John Logie Baird. In effetti però la televisione era comparsa molto tempo addietro esattamente nel 1883, quando un tedesco, tale Paul Gottlieb Nipkow, inventò un disco forato in modo particolare, i fori posti a spirale permettevano, facendo girare il disco di osservare le immagini con una nuova e misteriosa visione. Da li è iniziato il lungo cammino evolutivo che ci ha portato a oggi con le novità di cui vi abbiamo parlato.