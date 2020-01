Affidi, Frediani (M5S): "Allontanamenti zero. Cambiamo la legge a partire dal titolo"

Dalla centralità dei bambini a quella della famiglia di origine? Non abbiamo dubbi: per noi vengono sempre prima i diritti dei bambini. Considerare l’allontanamento dalla famiglia di origine come “extrema ratio” non significa garantire la tutela del minore e dare la necessaria rilevanza al suo superiore interesse su tutto.

Per questa ragione chiediamo alla giunta un passo indietro, e il primo segnale potrebbe essere la modifica dalla fuorviante intestazione della proposta di legge che, per onor di cronaca, ricalca il titolo di un libro scritto nel 2015 dal Presidente di un’associazione attiva rispetto alle tematiche della famiglia e della sua tutela, con la prefazione dell’ex assessore PD Ferrari.

L’assessore Caucino si tolga quindi le bende dagli occhi. Pensare che con una buona prevenzione si possa arrivare a non allontanare più alcun bambino dalla propria famiglia di origine è purtroppo lontano dalla realtà.

Se la giunta dovesse mantenere la sua posizione di chiusura, troverà comunque il gruppo M5S pronto a discutere e confrontarsi, senza pregiudizi e avendo come unico obiettivo il benessere dei bambini.