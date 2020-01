Collegno, "AstroGiulia" Bassani ospite in TV per la rubrica "L'Italia che vale"

"L'Italia che vale" e che guarda verso lo spazio. Questa mattina Collegno è andata in orbita con Giulia Bassani, ospite della trasmissione Uno Mattina di Rai 1. La 21enne collegnese, studentessa al Politecnico di Torino, è divenuta un esempio per i giovani che cercano di realizzare i propri obiettivi, e Astro Giulia, come è nota sul web, ha un sogno ben preciso, diventare astronauta.



Ai suoi 22mila followers Giulia trasmette il suo amore per la scienza e per lo spazio, ed è per il suo messaggio positivo che è stata ospite della trasmissione di Rai 1, dove è stata intervistata dalla conduttrice Valentina Bisti. In diretta TV la giovane collegnese ha raccontato non solo la sua storia, ma anche come è nato il suo amore per lo spazio, il percorso intrapreso per realizzare il suo sogno di andare nello spazio, così come i progetti intrapresi in questi anni, primo fra tutti il progetto della base su Marte, realizzato a soli 17 anni, a cui ha fatto seguito il suo libro "Ad Martem 12".



La conduttrice, però, ha sorpreso Astro Giulia con un messaggio di augurio da parte di Umberto Guidoni, che nello spazio c'è stato davvero e che ha colto l'occasione per fare un gran in bocca al lupo alla giovane astronauta in potenza. "Devo avvertirti che ci saranno momenti di difficoltà, ma alla fine avrai il piacere di salire sul veicolo che ti porterà sullo spazio - ha confidato Guidoni nel suo video messaggio a Giulia -. Ci sarà un momento bellissimo, quando arriverai sullo spazio e guarderai la terra da lassù. Un consiglio? Avere la pazienza".

Ed è con pazienza che la Bassani, come ha dichiarato in TV, insegue i suoi obiettivi, sempre con il sostegno della sua famiglia. "Quando si ha un obiettivo bisogna cominciare. Anche solo con un piccolo passo", ha concluso Giulia.