Mattinata di incidenti sul lavoro, un 18enne ferito a Nichelino e un uomo morto a Virle

Mattinata di incidenti sul lavoro in provincia di Torino. In via Debouche a Nichelino, in un cantiere vicino all'Asl, un ragazzo di 18 anni è caduto da una impalcatura.

Il giovane è stato trasportato con una ambulanza in codice giallo al Cto di Torino.

A Virle, invece, un infortunio sul lavoro ha avuto conseguenze tragiche. In via Podi è stato rinvenuto il cadavere di un Renato Cavaglià all'interno di un macchinario. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della persona.

Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine e i tecnici dello Spresal per fare luce su quanto è tragicamente avvenuto.