"4 Ristoranti e 1 Funerale" al Teatro Gobetti di San Mauro, tra commedia, magia e circo

Sabato 25 gennaio alle 21.00 debutta va in scena al Teatro Gobetti di San Mauro “4 ristoranti e 1 funerale”, una commedia teatrale con incursioni circensi e contaminazioni magiche, scritta da Alberto Barbi e Davide Nevoso, che riserva una continua serie di colpi di scena, anche grazie alla brillante regia di Claudio Insegno. Una commedia davvero per tutti, con un ritmo incalzante e una commistione di linguaggi artistici che la rende originale ed esilarante.

In scena un cast molto versatile guidato da Alberto Barbi (anche autore del soggetto) con alle spalle una intensa carriera di attore, artista circense e regista di prosa e lirica; al suo fianco Paolo Latorre (che con Barbi condivide la storia della compagnia I Fratelli Ochner), attore e giocoliere in perfetto equilibrio tra il serio e il faceto; Marco Aimone, illusionista laureato alla Silvan Academy nonché presidente del Circolo Amici della Magia di Torino alle prese con un personaggio decisamente sorprendente, Riccardo Fusero, attore e musical performer, il vulcanico sous chef che sorprenderà con la personalità pirotecnica ed Elisabetta Gullì, attrice e cantante, già voce e volto di Zelig Tv, a cui spetta l’ingrato (e non facile!) compito di distruggere il ristorante “La Bella Trofia” nella cui cucina è ambientata la commedia.