Sanità, Salizzoni e Canalis (Pd):"Bene se sul Sant'Anna prevale la ragionevolezza"

“Siamo lieti di apprendere che l’assessore regionale Icardi e la Giunta sono orientati a trasferire il Sant’Anna nel futuro Parco della Salute, desistendo dall’ipotesi dello ‘spezzatino’. Una scelta ragionevole, che guarda alla salute e alla sicurezza delle donne e dei nascituri". A dichiararlo, in maniera congiunta, i consiglieri regionali del Pd Mauro Salizzoni e Monica Canalis.

"L’ostetricia e la ginecologia - continuano i due esponenti dem - non possono rimanere in un vecchio ospedale ante guerra (il Sant’Anna è del 1938), devono trovare collocazione all’interno di un polo ad alta complessità, in grado di affrontare anche le situazioni più complesse grazie alla presenza di tutte le specialità medico-chirurgiche".

"Ciò che conta -proseguono - è non perdere ulteriore tempo, senza mai dimenticare che gli attuali ospedali della città della salute sono arrivati al limite estremo di tenuta".

"In questi giorni è iniziato il dialogo competitivo tra le imprese interessate alla realizzazione del Parco. Quindi si proceda come da cronoprogramma, accelerando anche le bonifiche dell’area ex Avio che dovrà essere pronta non appena terminata la procedura di assegnazione. L’importante, ora, è evitare di disseminare la strada di ostacoli che potrebbero compromettere la realizzazione di un’infrastruttura sanitaria strategica per Torino e il Nord Ovest” concludono Salizzoni e Canalis.