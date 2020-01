Torna A&T, sotto San Valentino Torino conferma il suo amore per la fabbrica 4.0

Non si è ancora sopita l'onda del 4.0 nel mondo dell'industria a livello globale e Torino si conferma culla di automazione e innovazione, soprattutto (ma non solo) nelle fabbriche. Con un occhio di riguardo per le pmi. Torna con la quattordicesima edizione - ancora una volta all'Oval del Lingotto - la fiera di A&T, che ancora una volta si propone come vetrina per le aziende che vogliono conoscere le novità sul fronte delle nuove tecnologie.

"Il rischio altrimenti è uscire dal mercato e perdere competitività - spiega Luciano Malgaroli, patron dell'evento - e bisogna considerare che ormai non si può più leggere l'azienda come una realtà a comparti. La digitalizzazione deve essere trasversale e ha la sua specificità a seconda delle filiere".

Ma c'è un problema di preparazione: "Solo il 25% delle aziende, a livello nazionale, ha la maturità per accogliere le occasioni di innovazione e digitalizzazione. Anche se 9 manager su 10 sono consapevoli di quanto questa strada sia strategica, per fare business". Ciò nonostante, spiega l'indagine condotta a livello nazionale dal Politecnico di Milano, il 68% degli imprenditori non conosce la figura e le competenze di un innovativo manager. Nel 2019 gli espositori sono stati 400, con 11 convegni nazionali, 12 sessioni specialistiche e 63 tra workshop formativi e incontri di business. "Ci sarà spazio anche per il Competence Center - assicura Massimiliano Cipolletta, vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino - e nell'occasione si farà il punto del primo anno di attività e saranno comunicate le prime aziende vincitrici del bando per il sostegno del 50% ai processi di automazione".

"Un appuntamento di questo genere regala ancora una volta visibilità alla nostra città - afferma Alberto Sacco, assessore comunale al Commercio - Fin qui sono stati raccolti grandi risultati con 15mila visitatori lo scorso anno e sono presenze che vanno pesate anche in termini qualitativi. Mentre tutta la città prosegue con le istituzioni nella stessa direzione, tra ricerca, innovazione e sviluppo". "Sono 14 anni che lavoriamo a questa Fiera, che peraltro si fonda su finanziamenti puramente privati - sottolinea Guido Bolatto, segretario generale di Camera di Commercio di Torino - e intanto come ente camerale proseguiamo nei nostri percorsi di avvicinamento delle aziende alla digitalizzazione. A cominciare da quelle che lavorano nel settore dell'agricoltura".