Alla scoperta delle Luci d’Artista, visita guidata in Circoscrizione 1

Da oltre trent’anni Luci d’Artista illumina il centro cittadino, trasformando le strade e le piazze in un museo a cielo aperto. Sabato 27 dicembre sarà possibile scoprire le installazioni luminose della Circoscrizione con un tour guidato gratuito, accompagnati da una guida professionale di Turismo Torino.

L’iniziativa propone una passeggiata a piedi alla scoperta delle opere firmate da grandi artisti italiani e internazionali, offrendo un punto di vista privilegiato su uno degli eventi più amati dell’inverno torinese.

Il ritrovo è fissato per le ore 17.30 in piazzale Valdo Fusi, punto di partenza di un percorso che attraverserà le vie del centro per concludersi in piazza San Carlo. Il tour avrà una durata di circa due ore.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai residenti della Circoscrizione 1 e prevede un massimo di 30 partecipanti; una volta raggiunto il numero consentito, le ulteriori richieste verranno inserite in lista d’attesa.

Data la natura del percorso, che si svilupperà interamente a piedi, si consiglia di indossare scarpe comode e un abbigliamento adeguato alla stagione invernale.