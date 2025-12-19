A Torino torno Artiflor, idee regalo con 30 espositori in piazza palazzo di Città

Domenica 21 dicembre (dalle 9.30 alle 19) in Piazza Palazzo di Città a Torino è in programma l’ultimo appuntamento dell’anno con ARTIFLOR, il piccolo mercatino dell’artigianato a cura di Orticola del Piemonte.

Un format che unisce natura, creatività e gusto per una giornata intera all’insegna dell’artigianalità autentica grazie alla presenza di piccoli artigiani, designer e produttori agricoli che “metteranno in piazza” le loro creazioni e i loro prodotti.

Saranno circa una trentina gli espositori che trasformeranno la deliziosa Piazza Palazzo di Città in un elegante salotto dove poter curiosare per trovare curiosità e idee per gli ultimi regali di Natale e per chiudere il 2025 in bellezza e bontà.

Dai vassoi in eco – resina a forma di foglie alle candele in cera vegetale, dai braccialetti minerali ai foulard di bambù e ai gioielli tessili realizzati all’uncinetto e micro uncinetto fino all’oggettistica per la casa e il giardino, gli oggetti in artigianato di vetro ma anche terrarium, abbigliamento eco green e tante altre idee e proposte curiose e intriganti.

Sarà anche possibile acquistare eccellenze gastronomiche tipiche, come le nocciole, il cioccolato, il miele e la liquirizia, lo zenzero disidratato e i biscotti a base di fiori, grazie alla presenza di una selezione di produttori agroalimentari.