Dove andare in vacanza a marzo: alcuni consigli

Il mese di Marzo, in Italia, non rappresenta di certo il migliore periodo per fare un viaggio. Si tratta infatti di un mese spesso instabile dal punto di vista termico, perché si caratterizza spesso per le giornate calde e soleggiate a cui si alternano, altrettanto frequentemente, giornate di pioggia e vento. Ma siamo sicuri che Marzo non sia il momento migliore per effettuare un viaggio? L'Italia di certo non rappresenta la meta ideale per una vacanza in questo periodo stagionale, anche perché il clima è ancora piuttosto freddo e le precipitazioni non sono rare, ma non mancano di certo le destinazioni low cost che consentono di rilassarsi all'estero e organizzare una vacanza all'insegna del relax, del buon cibo e del divertimento. Ma allora dove è consigliabile andare in vacanza a Marzo? Di seguito vedremo alcune delle destinazioni migliori in cui recarsi durante questo periodo dell'anno.

Miami: la destinazione low cost più ambita nel mese di Marzo

Il clima a Miami, in Florida, a Marzo è sicuramente mite, e consente di programmare una vacanza piacevole. ll sole infatti, durante questo periodo è molto frequente, e gli episodi di pioggia sono davvero rari (nel mese di Marzo le condizioni climatiche in complessivo sono dunque positive, e permettono di trascorrere un viaggio in totale serenità). A Miami gli amanti del mare e dell'arte troveranno la meta ideale per rilassarsi, perché il posto è ricco di numerose strutture, oltre che di ristoranti, giardini e varie attrazioni turistiche

Altre mete ideali per Marzo: Atene

Oltre a Miami dove é consigliabile andare in vacanza a Marzo? E se si desidera scegliere mete europee? Da questo punto di vista la soluzione migliore è quella di optare per una capitale, come ad esempio Atene, in Grecia, le cui temperature massime non superano i 18°. Si tratta della meta ideale per coloro che amano i monumenti e la storia, proprio perché si tratta di una destinazione dal fascino intramontabile, anche grazie al clima mite e alla possibilità di recarsi al mare con il tram e in meno di mezz'ora.

Bruxelles: la capitale del Belgio

Al pari di Atene, anche Bruxelles è una città con un clima mite e piacevole a Marzo, perché si tratta della meta ideale per un week and o una lunga vacanza, grazie ai suoi monumenti storici, ai musei e numerose altre attrazioni turistiche, capaci di rendere questo luogo uno dei più affascinanti al mondo (tra le mete più ambite di Bruxelles vi è L’Ilot Sacrè, un quartiere nel centro della città, ricco di ristoranti e locali suggestivi).

Tra il sole e il mare a Tenerife: una vacanza nelle Canarie

Le isole Canarie offrono un clima ideale tutto l'anno, ed é per questo che rappresenta una delle mete più belle in cui trascorrere le vacanze a Marzo. Le isole Canarie, infatti, situate "al largo dell'Africa", offrono ai visitatori un mare cristallino e pulito, e presentano delle temperature davvero piacevoli fin da Marzo. Tenerife, poi, è uno dei luoghi europei ideali per le coppie, perché consente di unire relax, sole e divertimento al contempo (essendo un luogo ricco di strutture adibite al divertimento dei visitatori, locali e pub anche aperti di notte).

Amsterdam: la città più bella dei Paesi Bassi

Amsterdam è una città ricca di stradine romantiche, canali suggestivi e musei di grande importanza, all'interno del quale è possibile godere di paesaggi unici e di grande bellezza. Il clima ad Amsterdam durante il mese di marzo è ancora in genere piuttosto rigido, ma le giornate si allungano parecchio e questo consente di godere di una vacanza piacevole.

Monaco di Baviera: una vacanza all'insegna dell'ospitalità

Dove andare in vacanza a Marzo senza allontanarsi troppo dall'Italia? In questo caso la soluzione migliore è Monaco di Baviera, in Germania, una località conosciuta per l'ospitalità che è in grado di offrire ai suoi visitatori. Monaco di Baviera è infatti una città molto aperta ai turisti, che potranno godere di un'ospitalità molto gioviale (si tratta inoltre di una città ricca di monumenti storici importanti, di musei, pinacoteche e parchi).

Porto: la capitale del Portogallo

Porto può essere considerata una garanzia per i visitatori, una città di indubbio fascino e molto visitata ogni anno da milioni di turisti di tutto il mondo. Il centro storico di Porto è infatti uno dei tanti siti in Portogallo dichiarati "Patrimonio mondiale dell'Unesco", e Marzo può essere considerato il periodo ideale per visitarlo (durante questo periodo la città è infatti ancora fresca, ma il clima è mite e consente comunque di godersi una buona vacanza). Porto, in particolare, così come tutto il Portogallo, è ricco di monumenti e attrazioni turistiche importanti, come il quartiere della Ribeira (all'interno del quale è possibile trovare numerosi negozi tipici e botteghe), e lo spettacolare ponte Dom Luis I, uno dei più lunghi del mondo. La città, naturalmente, è ricca anche di chiese e cattedrali.

Bucarest: la più bella città della Romania

Coloro che amano la Romania possono recarsi a Bucarest, che soprattutto a Marzo si caratterizza per un clima mite e piacevole da vivere. La capitale della Romania, infatti, è ricca di colori, allegria e attrazioni turistiche (la città é infatti piena di locali notturni). Anche se a Bucarest, nel mese di Marzo, fa ancora un pò freddo, le giornate si allungano parecchio, le temperature si alzano notevolmente e le piogge sono davvero rare, è sicuramente un ottimo periodo per visitarla.

Praga: una vacanza a Marzo nella Repubblica Ceca

La capitale della Repubblica Ceca, Praga, a Marzo vanta un clima invidiabile. Il centro storico in particolare, così come tutta la città, viene considerato da sempre elegante e raffinato, tanto da acquisire l'appellativo della seconda Parigi, un luogo piacevole da visitare in qualsiasi periodo dell'anno ma soprattutto a Marzo, in cui si gode di una temperatura ancora fredda ma tuttavia bassa.