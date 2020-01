Da piazza Carignano a Londra: i gelati di Pepino sbarcano nel cuore di Camden

Un investimento importante, quindi, che sottolinea la volontà dello storico marchio torinese di essere sì ambasciatore della tradizione, ma anche innovatore in un mercato che offre ancora ampi spazi di diffusione e di gradimento dell’eccellenza made in Italy. E proprio in quest’ottica Gelati Pepino ha preso parte, a gennaio, al Winter Fancy Food di San Francisco: la più importante fiera del settore agroalimentare del Nord America. Una partecipazione che rappresenta il secondo passo verso il mercato Usa, dopo il primo importante traguardo raggiunto che ha consentito di acquisire i codici FDA (Food and Drug Administration) per la vendita di prodotti alimentari all’interno degli Stati Uniti.

Lì, infatti, nel cuore di Londra, ha aperto il suo nuovo negozio all’interno di Italian Alley , un “vicolo” dedicato all’eccellenza italiana ideato da Baladin, sotto gli archi del Camden Market . Dunque, Brexit o no, i classici Pinguini e gli altri prodotti che da decenni accompagnano i torinesi ora saranno a portata di mano anche per chi vive nella capitale britannica.

“Gelati Pepino è un brand che si contraddistingue per una lunga storia ed un’importante tradizione, ma la filosofia della nostra azienda punta oggi anche, ed in modo costante, all’innovazione” – dichiara Alberto Mangiantini, Amministratore Delegato Gelati Pepino 1884 – “e siamo quindi convinti che arrivare sul mercato londinese, e in futuro forse su quello statunitense, sia un modo di fare innovazione, ampliando la presenza dei nostri prodotti a livello internazionale e promuovendo un’eccellenza Made in Torino e Made in Italy per un sempre maggiore numero di consumatori nel mondo”.