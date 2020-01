Fisco e novità: il 2020 tra decreto fiscale e legge di bilancio nel convegno dell'Agenzia delle Entrate e Commercialisti

Dalle novità dello scontrino elettronico alle modifiche al regime forfetario, dal contrasto alle compensazioni indebite alle misure sul reddito d’impresa e le novità Iva: sono questi i temi principali al centro del convegno “Fisco 2020” in programma mercoledì 29 gennaio dalle 9 a Torino, presso il centro congressi Unione Industriale in via Fanti 17.

L’iniziativa è un appuntamento consolidato del calendario torinese grazie alla pluriennale collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino. Un momento di costruttivo confronto tra professionisti ed esperti della fiscalità, inserito nel programma formativo dell’Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti per la formazione professionale continua.