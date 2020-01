In aumento la richiesta di servizi di traduzione nel settore healthcare

Le cure mediche sono una necessità comune a tutti gli abitanti del globo e la mobilità internazionale dei pazienti alla ricerca della cura migliore o del parere specialistico più all’avanguardia è in netto aumento.

Al di là dei disagi provocati ai pazienti che devono a volte spostarsi da un continente e l’altro, pratica che in alcuni casi può essere evitata grazie alla crescita della telemedicina (cure mediche o psicologiche effettuabili a distanza), tale movimentazione non sempre è negativa: può rappresentare anzi una modalità di condivisione dei pareri e delle ricerche scientifiche tra un Paese e l’altro, a vantaggio di un reale sviluppo della società tutta.

Naturalmente il processo di condivisione delle scoperte scientifiche e delle analisi statistiche tra enti istituzionali, pubblici e governativi dei vari Paesi è sempre in atto e rappresenta la vera chiave di volta per una vera diffusione del sapere scientifico a livello mondiale.

Quando utilizzare le traduzioni per attività healthcare

Per consentire la tesaurizzazione delle cure già avviate nel Paese di provenienza è fondamentale che gli ospedali e gli specialisti dei Paesi di destinazione possano contare sulla trasmissione in tempo reale dei dati relativi ai pazienti (cartelle cliniche e altra documentazione). In tal modo il processo di cura non deve partire ex novo, ma può basarsi sul lavoro svolto dai colleghi degli altri Paesi, in un’ottica di vera collaborazione. A tal fine è indispensabile che la documentazione venga fornita in forma comprensibile, nella lingua del Paese target, localizzata da parte di professionisti delle traduzioni per attività healthcare . Non di importanza secondaria è in questo ambito la traduzione accurata dei consensi informati in tutte le lingue dei fruitori della struttura sanitaria.

La disponibilità di ricerche o letteratura scientifica tradotta nelle varie lingue consultabile dai medici di diversi paesi è inoltre un grandissimo aiuto nella programmazione delle cure e nella somministrazione di particolari terapie. Questo vale sia per l’ambito ospedaliero che per l’ambito accademico.

Un altro ambito di utilizzo delle traduzioni professionali di contenuti medici è, come detto sopra, quello delle autorità sanitarie dei vari Paesi, sia ai fini della ricerca statistica sia a scopo di divulgazione tra un pubblico quanto più possibile ampio.

Si ricorre inoltre alla traduzione scientifica durante congressi e seminari rivolti agli operatori del settore sanitario con partecipanti da diversi paesi del mondo. In tutti questi casi, potranno essere richieste traduzioni sia di documenti scritti sia di discorsi orali che dovranno essere compresi dal pubblico in tempo reale. La traduzione potrà essere effettuata anche in un secondo momento, in modo da consentire ai partecipanti di avere a disposizione anche le registrazioni dei congressi e degli eventi.

Ovviamente, le traduzioni potranno riguardare anche tutta la documentazione corollaria all’evento, dalle brochure alle cartelle stampa agli atti del congresso.

L’importanza di una traduzione professionale

Le traduzioni per l’healthcare devono necessariamente rispettare requisiti di precisione e completezza. Per questo motivo sarà sempre necessario affidarsi a dei professionisti della materia. Per esempio, se una cartella clinica venisse tradotta in modo superficiale e poco chiaro, si potrebbe mettere in serio pericolo la vita del paziente.

Proprio per questo è necessario ricorrere a un servizio altamente professionale come quello di Landoor, società operante nel settore delle traduzioni mediche e scientifiche da oltre trent’anni ed esperta non solo nella traduzione ma anche nella localizzazione nelle varie lingue, per contestualizzare i messaggi in funzione delle specificità delle realtà locali e dei requisiti governativi.