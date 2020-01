Nuove zone 30 in via Valenza e corso Caio Plinio: "Strade più sicure e traffico moderato"

Nuove zone 30 in corso Caio Plinio e via Valenza. Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza di strade e incroci, voluti dalla Circoscrizione 8, nell’ambito degli interventi mirati a moderare il traffico nei tratti pericolosi.

“Dopo un susseguirsi di incidenti, alcuni anche gravi – spiega il vicepresidente della Otto Massimiliano Miano –, abbiamo deciso di installare, all'incrocio tra via Valenza e via Genova, dei dossi per chi proviene da via Nizza e via Ventimiglia, limitando la velocità a 30km/h. Lo avevamo promesso agli abitanti, e vogliamo restituire il più possibile alla collettività spazi sicuri e fruibili da tutti senza rischi”.

Analogo l’intervento in corso Caio Plinio, per il quale il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle della Otto aveva richiesto le dovute tempistiche in un’interpellanza del gennaio 2019, considerando anche l’impatto del futuro grattacielo della Regione Piemonte sulla viabilità. Una zona, quella che collega corso Maroncelli a via Passo Buole, su cui insiste il comodato d’uso tra RFI e Città di Torino per la gestione del giardino adiacente alla ferrovia, dove attualmente sorgono degli orti urbani ed è stata di recente smantellata la vecchia bocciofila andata al rogo. Risale infatti a poco più di un anno fa un incontro tra il comitato di zona Vecchio Borgo, l’assessorato all’ambiente, il tavolo di progettazione civica e la Circoscrizione 8 proprio in merito a una progettazione condivisa della zona.

E anche le modifiche stradali vanno in questa direzione. Il provvedimento in corso Caio Plinio “è stato adottato in ambo i sensi, per via dell’elevata velocità e l'assenza di ostacoli – spiega Miano –. Anche in questo caso, abbiamo posizionato due dossi e applicato il limite di velocità a 30km/h”.

Si moltiplicano, nel frattempo, le richieste dei residenti per altri quartieri soggetti alle stesse problematiche. Non molto lontano, ad esempio, in via Pio VII, o nella stessa via Nizza, dove stanno procedendo i lavori di riqualifica con la nuova pista ciclabile e il riposizionamento dei parcheggi.