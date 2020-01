Tenta di sfuggire al controllo dei biglietti e fugge salendo su un Frecciarossa: denunciato

Un trentenne nigeriano, senza fissa dimora, è stato denunciato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale dal personale del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Nuova. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di personale delle Ferrovie che, impegnato nei servizi di verifica dei titoli di viaggio, ha notato un giovane straniero eludere i controlli e salire a bordo di un treno Frecciarossa diretto a Venezia.

L’uomo, più volte invitato a scendere dal convoglio, si è rifiutato categoricamente e alla vista degli Agenti il suo atteggiamento è diventato sempre più aggressivo e per nulla collaborativo, al punto da danneggiare il tavolino posto davanti al sedile sul quale si era seduto, nel chiaro intento di opporre resistenza. Con non poca fatica gli Operatori sono riusciti a mettere in sicurezza il soggetto e ad accompagnarlo presso gli Uffici di Polizia siti al primo binario.